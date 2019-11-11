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«Сиэтл» во второй раз стал чемпионом MLS

«Сиэтл» во второй раз стал чемпионом MLS
Eurosport

1 час назад

Златан переходил не в ту команду.

В MLS определился обладатель трофея: в финальном матче «Сиэтл Саундерс» обыграл «Торонто».

Встреча завершилась со счетом 3:1. Авторами голов у будущих чемпионов стали Келвин Лердам, Виктор Родригес и Рауль Руидиас – все мячи были забиты во втором тайме. В компенсированное время Джози Алтидор отквитал один мяч, но на большее у игроков «Торонто» не хватило времени.

  • «Сиэтл» стал чемпионом MLS во второй раз: трофей уже доставался им в 2016 году.
  • Победа дала команде право выступить в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.

Златан попрощался с MLS и продемонстрировал пах фанатам «Лос-Анджелеса»

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