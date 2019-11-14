«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Контракт с 38-летним игроком не будет продлен по взаимному согласию сторон.

«Благодарим Златана за его игру в клубе и MLS в целом. С момента прихода в 2018 году он положительно влиял на футбол в Лос-Анджелесе. Спасибо ему за трудолюбие, страсть и профессионализм. То, что он сделал для жителей Лос-Анджелеса и футбольных фанатов Северной Америки, невозможно переоценить», – цитирует официальный сайт клуба президента «Гэлакси» Криса Клайна.

«Мы хотели Златана – мы получили Златана. Спасибо, Ибра!» – говорится в твиттере команды.

Сам Ибрагимович также высказался о ситуации. «Пришел, увидел, победил. Спасибо «Лос-Анджелес Гэлакси» за то, что позволили снова почувствовать себя живым. Фанаты «Гэлакси», вы хотели Златана – я дал вам Златана. Всегда рад стараться. История продолжается. А теперь возвращайтесь к просмотру бейсбола», – написал футболист.

Следующий клуб Ибрагимовича пока не известен – слухи связывают его с возвращением в Серию А.

Циркулируют слухи о переходе Златана в один из австралийских клубов.

«Возвращение» Ибрагимовича в Испанию оказалось рекламой букмекеров

Качай приложение Eurosport для iOS или Android