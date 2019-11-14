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Анри назначен тренером «Монреаль Импэкт»

Анри назначен тренером «Монреаль Импэкт»
Eurosport

42 мин. назад

Француз почти год оставался без работы.

Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри возглавил клуб MLS «Монреаль Импэкт». Соглашение с 42-летним французом рассчитано до 2022 года.

Последним местом работы Анри был «Монако». 24 января 2019 года из-за конфликта с рядом игроков клуб сначала временно отстранил Анри, а затем уволил.

Сезон в MLS уже окончен, поэтому Анри приступит к работе в середине января, когда начнется тренировочный сбор команды.

  • Анри начал карьеру тренера в сборной Бельгии, помогая Роберто Мартинесу.
  • Тьерри закончил игровую карьеру в MLS – он провел четыре с половиной сезона в «Нью-Йорк Ред Буллз».
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