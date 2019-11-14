Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри возглавил клуб MLS «Монреаль Импэкт». Соглашение с 42-летним французом рассчитано до 2022 года.

Последним местом работы Анри был «Монако». 24 января 2019 года из-за конфликта с рядом игроков клуб сначала временно отстранил Анри, а затем уволил.

Сезон в MLS уже окончен, поэтому Анри приступит к работе в середине января, когда начнется тренировочный сбор команды.

Анри начал карьеру тренера в сборной Бельгии, помогая Роберто Мартинесу.

Тьерри закончил игровую карьеру в MLS – он провел четыре с половиной сезона в «Нью-Йорк Ред Буллз».

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