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Видеоблогер из Индии гениально спародировал самого Златана

Видеоблогер из Индии гениально спародировал самого Златана
Eurosport

30 мин. назад

Получилось довольно тонко.

Индийский пародист Just Sul смешно скопировал шведского футболиста Златана Ибрагимовича.

В видеоролике его зовут Сулатан Индианович, и он обыгрывает самые яркие моменты с участием шведского форварда. Например, Сулатан обедает только в «Hungry Lions», потому что «львы не едят то же самое, что люди». Также он включил Сулатана в символическую сборную на все позиции – даже тренерскую.

  • Just Sul – инженер, который в инстаграме пародирует знаменитостей.
  • На его аккаунт подписано пять миллионов человек.

Златан опять на что-то намекнул – возможно, на переход в шведский клуб

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