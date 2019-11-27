Индийский пародист Just Sul смешно скопировал шведского футболиста Златана Ибрагимовича.

В видеоролике его зовут Сулатан Индианович, и он обыгрывает самые яркие моменты с участием шведского форварда. Например, Сулатан обедает только в «Hungry Lions», потому что «львы не едят то же самое, что люди». Также он включил Сулатана в символическую сборную на все позиции – даже тренерскую.

Just Sul – инженер, который в инстаграме пародирует знаменитостей.

На его аккаунт подписано пять миллионов человек.

Златан опять на что-то намекнул – возможно, на переход в шведский клуб

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