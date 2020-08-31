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- 2-ой тайм
- МоррисАрреага86'
- РодригесTorres79'
- ЛодейроРолдан78'
- Жоао ПаулоДелем78'
- Райт-ФиллипсGinella77'
- КайеMusovski77'
- ДжонсТоло72'
- Блессинг69'
- БлэкмонPerez66'
- О'Нил64'
- Росси60'
- Моррис49'
- Моррис48'
- Перерыв
- РуидиасБруин45'
- 1-ый тайм
- Кайе42'
- СилваЯкович39'
- Лердам28'
- Руидиас11'
Перед матчем
Онлайн
Сиэтл Саундерс - ФК Лос-Анджелес
MLS - 31 августа 2020
Футбол, MLS. Следите за матчем Сиэтл Саундерс – ФК Лос-Анджелес на Eurosport.ru! 31 августа 2020 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Брайан Шметцер или Боб Брэдли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сиэтл Саундерс и ФК Лос-Анджелес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сиэтл Саундерс и ФК Лос-Анджелес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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