Сиэтл Саундерс
Завершено
0
3
-
1
0
5:00
31.08.20
Сенчури Линк Филд
ФК Лос-Анджелес
MLS • Регулярный
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Сиэтл Саундерс
  • МоррисАрреага
    86'
  • РодригесTorres
    79'
  • ЛодейроРолдан
    78'
  • Жоао ПаулоДелем
    78'
  • Райт-ФиллипсGinella
    77'
  • КайеMusovski
    77'
  • ДжонсТоло
    72'
  • Блессинг
    69'
  • БлэкмонPerez
    66'
  • О'Нил
    64'
  • Росси
    60'
  • Моррис
    49'
  • Моррис
    48'
  • Перерыв
  • Сиэтл Саундерс
  • РуидиасБруин
    45'
  • 1-ый тайм
  • Сиэтл Саундерс
  • Кайе
    42'
  • СилваЯкович
    39'
  • Лердам
    28'
  • Руидиас
    11'
Перед матчем

Онлайн
Сиэтл Саундерс - ФК Лос-Анджелес
MLS - 31 августа 2020

Футбол, MLS. Следите за матчем Сиэтл Саундерс – ФК Лос-Анджелес на Eurosport.ru! 31 августа 2020 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Брайан Шметцер или Боб Брэдли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сиэтл Саундерс и ФК Лос-Анджелес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сиэтл Саундерс и ФК Лос-Анджелес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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