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Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс

MLS - 7 сентября 2020

Футбол, MLS. Следите за матчем Сиэтл Саундерс – Портленд Тимберс на Eurosport.ru! 7 сентября 2020 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Брайан Шметцер или Джованни Саваресе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сиэтл Саундерс и Портленд Тимберс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сиэтл Саундерс и Портленд Тимберс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

