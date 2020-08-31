Nashville SC
Завершено
0
1
-
0
0
3:30
31.08.20
Эл Пи Филд
Inter Miami CF
    MLS • Регулярный
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • БаджиАнибаба
      84'
    • CarranzaRobinson
      74'
    • ФигальNealis
      74'
    • PellegriniНгуен
      74'
    • СуитШи
      74'
    • ЛеалУошингтон
      74'
    • ТрэппАгудело
      74'
    • Маккарти
      70'
    • Ловитц
      68'
    • ГодойМаккарти
      61'
    • MuylRíos
      61'
    • Годой
      53'
    • Гонсалес Пирес
      52'
    • Перерыв
    • ДанладиМухтар
      45'
    • 1-ый тайм
    • Reyes
      36'
    • Баджи
      31'
    • Фигаль
      23'
    Перед матчем

    Онлайн
    Nashville SC - Inter Miami CF
    MLS - 31 августа 2020

    Футбол, MLS. Следите за матчем Nashville SC – Inter Miami CF на Eurosport.ru! 31 августа 2020 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Гари Смит или Диего Алонсо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Nashville SC и Inter Miami CF и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Nashville SC и Inter Miami CF, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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