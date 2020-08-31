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- 2-ой тайм
- БаджиАнибаба84'
- CarranzaRobinson74'
- ФигальNealis74'
- PellegriniНгуен74'
- СуитШи74'
- ЛеалУошингтон74'
- ТрэппАгудело74'
- Маккарти70'
- Ловитц68'
- ГодойМаккарти61'
- MuylRíos61'
- Годой53'
- Гонсалес Пирес52'
- Перерыв
- ДанладиМухтар45'
- 1-ый тайм
- Reyes36'
- Баджи31'
- Фигаль23'
Перед матчем
Онлайн
Nashville SC - Inter Miami CF
MLS - 31 августа 2020
Футбол, MLS. Следите за матчем Nashville SC – Inter Miami CF на Eurosport.ru! 31 августа 2020 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Гари Смит или Диего Алонсо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Nashville SC и Inter Miami CF и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Nashville SC и Inter Miami CF, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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