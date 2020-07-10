Монреаль Импэкт
    -
    3:00
    10.07.20
    ESPN Wide World of Sports Complex
    Нью-Ингланд Революшн
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Монреаль Импэкт - Нью-Ингланд Революшн
      MLS - 10 июля 2020

      Футбол, MLS. Следите за матчем Монреаль Импэкт – Нью-Ингланд Революшн на Eurosport.ru! 10 июля 2020 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Тьерри Анри или Брюс Арена? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монреаль Импэкт и Нью-Ингланд Революшн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Монреаль Импэкт и Нью-Ингланд Революшн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет