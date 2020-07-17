Коламбус Крю
    -
    5:30
    17.07.20
    ESPN Wide World of Sports Complex
    Нью-Йорк Ред Буллз
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз
      MLS - 17 июля 2020

      Футбол, MLS. Следите за матчем Коламбус Крю – Нью-Йорк Ред Буллз на Eurosport.ru! 17 июля 2020 года в 05:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Калеб Портер или Крис Армас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Коламбус Крю и Нью-Йорк Ред Буллз и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Коламбус Крю и Нью-Йорк Ред Буллз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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