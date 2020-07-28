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Сан-Хосе Эфквейкс - Реал Солт-Лейк

MLS - 28 июля 2020

Футбол, MLS. Следите за матчем Сан-Хосе Эфквейкс – Реал Солт-Лейк на Eurosport.ru! 28 июля 2020 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Матиас Альмейда или Freddy Juarez? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сан-Хосе Эфквейкс и Реал Солт-Лейк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сан-Хосе Эфквейкс и Реал Солт-Лейк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

