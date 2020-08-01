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Орландо Сити - ФК Лос-Анджелес

MLS - 1 августа 2020

Футбол, MLS. Следите за матчем Орландо Сити – ФК Лос-Анджелес на Eurosport.ru! 1 августа 2020 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Оскар Пареха или Боб Брэдли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Орландо Сити и ФК Лос-Анджелес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Орландо Сити и ФК Лос-Анджелес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

