Орландо Сити
    -
    3:00
    07.08.20
    ESPN Wide World of Sports Complex
    Миннесота Юнайтед
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Орландо Сити - Миннесота Юнайтед
      MLS - 7 августа 2020

      Футбол, MLS. Следите за матчем Орландо Сити – Миннесота Юнайтед на Eurosport.ru! 7 августа 2020 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Оскар Пареха или Адриан Хит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Орландо Сити и Миннесота Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Орландо Сити и Миннесота Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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