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Ванкувер Уайткэпс - Торонто

MLS - 6 сентября 2020

Футбол, MLS. Следите за матчем Ванкувер Уайткэпс – Торонто на Eurosport.ru! 6 сентября 2020 года в 04:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Marc Dos Santos или Грег Вэнни? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ванкувер Уайткэпс и Торонто и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ванкувер Уайткэпс и Торонто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

