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Нью-Йорк Сити - Цинциннати

MLS - 27 сентября 2020

Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Йорк Сити – Цинциннати на Eurosport.ru! 27 сентября 2020 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ронни Дейла или Яаап Стам? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нью-Йорк Сити и Цинциннати и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нью-Йорк Сити и Цинциннати, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

