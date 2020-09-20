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Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс

MLS - 20 сентября 2020

Футбол, MLS. Следите за матчем Лос-Анджелес Гэлакси – Колорадо Рэпидс на Eurosport.ru! 20 сентября 2020 года в 05:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Гильермо Баррос Счелотто или Робин Фрейзер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лос-Анджелес Гэлакси и Колорадо Рэпидс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Лос-Анджелес Гэлакси и Колорадо Рэпидс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

