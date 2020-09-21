Монреаль Импэкт
    -
    2:00
    21.09.20
    Ред Булл Арена
    Филадельфия Юнион
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Монреаль Импэкт - Филадельфия Юнион
      MLS - 21 сентября 2020

      Футбол, MLS. Следите за матчем Монреаль Импэкт – Филадельфия Юнион на Eurosport.ru! 21 сентября 2020 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Тьерри Анри или Джим Кёртин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монреаль Импэкт и Филадельфия Юнион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Монреаль Импэкт и Филадельфия Юнион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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