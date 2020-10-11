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Нью-Йорк Сити - Нью-Ингланд Революшн

MLS - 11 октября 2020

Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Йорк Сити – Нью-Ингланд Революшн на Eurosport.ru! 11 октября 2020 года в 23:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ронни Дейла или Брюс Арена? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нью-Йорк Сити и Нью-Ингланд Революшн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нью-Йорк Сити и Нью-Ингланд Революшн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

