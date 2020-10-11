Нью-Йорк Сити
    -
    23:30
    11.10.20
    Янки Стэдиум
    Нью-Ингланд Революшн
      MLS • Регулярный
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      Нью-Йорк Сити - Нью-Ингланд Революшн
      MLS - 11 октября 2020

      Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Йорк Сити – Нью-Ингланд Революшн на Eurosport.ru! 11 октября 2020 года в 23:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ронни Дейла или Брюс Арена? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нью-Йорк Сити и Нью-Ингланд Революшн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нью-Йорк Сити и Нью-Ингланд Революшн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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