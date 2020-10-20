Нью-Ингланд Революшн
    -
    2:30
    20.10.20
    Джиллетт Стэйдиум
    Филадельфия Юнион
      MLS • Регулярный
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      Нью-Ингланд Революшн - Филадельфия Юнион
      MLS - 20 октября 2020

      Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Ингланд Революшн – Филадельфия Юнион на Eurosport.ru! 20 октября 2020 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Брюс Арена или Джим Кёртин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нью-Ингланд Революшн и Филадельфия Юнион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нью-Ингланд Революшн и Филадельфия Юнион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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