Колорадо Рэпидс
    -
    2:00
    11.10.20
    Дик'с Спортинг Гудз Парк
    Лос-Анджелес Гэлакси
      MLS • Регулярный
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      Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси
      MLS - 11 октября 2020

      Футбол, MLS. Следите за матчем Колорадо Рэпидс – Лос-Анджелес Гэлакси на Eurosport.ru! 11 октября 2020 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Робин Фрейзер или Гильермо Баррос Счелотто? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Колорадо Рэпидс и Лос-Анджелес Гэлакси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Колорадо Рэпидс и Лос-Анджелес Гэлакси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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