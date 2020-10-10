Inter Miami CF
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    0:00
    11.10.20
    Inter Miami CF Stadium
    Хьюстон Динамо
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      Inter Miami CF - Хьюстон Динамо
      MLS - 11 октября 2020

      Футбол, MLS. Следите за матчем Inter Miami CF – Хьюстон Динамо на Eurosport.ru! 11 октября 2020 года в 00:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Диего Алонсо или Тэб Рамос? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Inter Miami CF и Хьюстон Динамо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Inter Miami CF и Хьюстон Динамо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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