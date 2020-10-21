Nashville SC
    -
    3:30
    21.10.20
    Эл Пи Филд
    Даллас
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Nashville SC - Даллас
      MLS - 21 октября 2020

      Футбол, MLS. Следите за матчем Nashville SC – Даллас на Eurosport.ru! 21 октября 2020 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Гари Смит или Luchi Gonzalez? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Nashville SC и Даллас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Nashville SC и Даллас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет