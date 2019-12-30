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Клуб Бекхэма в MLS назначил первого тренера. Он выигрывал ЛЧ КОНКАКАФ с двумя разными командами
Очень солидный дядя.
44-летний уругвайский специалист Диего Алонсо назначен первым тренером в истории нового клуба MLS – «Интер Майами».
В 2018-2019 гг. Алонсо тренировал «Монтеррей», с которым выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Однако затем он был уволен из-за серии неудачных результатов – на клубный чемпионат мира «Монтеррей» повез другой коуч, Антонио Мохамед.
- В 2018 году Алонсо выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ с мексиканской «Пачукой». Он – первый тренер в истории, который сделал это с двумя разными клубами.
- Владельцем «Интер Майами» является бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала», легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Дэвид Бекхэм с зеленым макияжем сфотографировался для обложки британского журнала
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