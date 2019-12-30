44-летний уругвайский специалист Диего Алонсо назначен первым тренером в истории нового клуба MLS – «Интер Майами».

В 2018-2019 гг. Алонсо тренировал «Монтеррей», с которым выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Однако затем он был уволен из-за серии неудачных результатов – на клубный чемпионат мира «Монтеррей» повез другой коуч, Антонио Мохамед.

В 2018 году Алонсо выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ с мексиканской «Пачукой». Он – первый тренер в истории, который сделал это с двумя разными клубами.

Владельцем «Интер Майами» является бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала», легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Дэвид Бекхэм с зеленым макияжем сфотографировался для обложки британского журнала

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