Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что в будущем обязательно примерит футболку клуба Дэвида Бекхэма – «Интер Майами».

«Я был одним из тех, кому предложили перейти в «Интер Майами». Я бы хотел этого. Я ответил им, что однажды обязательно сыграю за эту команду», – заявил Неймар.

«Интер Майами» принадлежит группе инвесторов «Майами Бекхэм Юнайтед», возглавляемой Бекхэмом.

В нынешнем году клуб Бекхэма дебютирует в MLS.

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