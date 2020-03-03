Дэвид Бекхэм приехал в Соединенные Штаты в 2007 году. «Отправляюсь в MLS не для того, чтобы быть суперзвездой. Еду туда, чтобы стать частью команды, упорно работать и, надеюсь, побеждать. Не утверждаю, что с моим переходом футбол станет главным видом спорта в США. Но я бы не делал этого, если бы не верил, что что-то изменю», – говорил Бекс по видеосвязи из Мадрида через пять дней после новости о трансфере в «ЛА».

Уже тогда он задумывался о постигровой карьере и договорился с MLS, что купит одну из новых команд Лиги за 25 миллионов долларов. В 2014-м Дэвид объявил о создании клуба в Майами, но через шесть месяцев узнал, что придется строить стадион, – комиссионер не допустит свежую франшизу без собственной арены.

На презентации рабочим названием стало Miami Vice – отсылка к великому сериалу «Полиция Майами». Другие варианты – Miami Current или продажа имени спонсору. «У нас есть идеи по неймингу. Уверен, что люди хотели бы, чтобы я стоял на сцене и говорил: «Вот название, вот цвета», – но хочу быть правильно понятым. Осознаю, насколько важно правильное имя для города и болельщиков», – заявлял Бекхэм в феврале 2014-го.

Перед журналистами британец шутил, что ему предлагали назвать клуб «ФК Золотые шары» (Golden Balls F.C.) – референс к прозвищу, данному ему Викторией. Но сразу с улыбкой добавил: эта опция точно не рассматривается.

Спустя четыре года владельцы остановились на международном варианте: Club Internacional de Fútbol Miami. «Наш город и болельщики черпают силы в мечтах о глобальном населении, которое называет Майами домом. Весьма уместно, что наше имя отдает должное всеохватности, которая делает нас теми, кто мы есть», – считает другой управляющий владелец клуба Хорхе Мас. На представленном логотипе даже есть пасхалка – солнце с семью лучами отправляет к игровому номеру Дэвида Бекхэма.

Сокращенная версия имени нового клуба вызвала в Италии жжение пониже спины. «Интер Майами», говорите?» – поставил задумчивый эмодзи твиттер «нерадзурри».

Миланский «Интернационале» как раз в 2014 году подал заявку в Патентное бюро США USTPO, чтобы зарегистрировать название как эксклюзивный бренд. Соответственно, фирма Бекхэма не может рекламироваться на территории Штатов.

За «Майами» тут же вписалась MLS, которой принадлежит товарный знак, ее юристы отправили апелляцию в Патентное бюро. «Inter – сокращение от International («международный»), это слово не служит значительным индикатором команды, ее продуктов и услуг», – говорится в заявлении от марта 2019-го. Адвокаты Лиги насчитали еще 10 «Интеров» и «Интернасьоналов» по всему свету и решили, что в мире не ассоциируют этот бренд только лишь с миланцами.

Миланский «Интер», логотипGetty Images

Рассмотрение спора было назначено на май того же года, но затянулось аж до февраля 2020-го, когда до старта американского футбольного сезона оставалось всего 20 дней. И USTPO отклонило апелляцию MLS. В управлении постановили, что Лига не предоставила позиции остальных девяти сторон. Соответственно, боссы американского чемпионата не могут ссылаться на опыт финского «Интер Турку», азербайджанского «Интер Баку» и даже гаитянского «Интер де Гранд-Гуаве».

Автор Law.com и адвокат из Майами Дэвид Уинкер считает, что и повторный иск клуба Бекхэма отклонят. У юристов Лиги останется только один выход: напирать, что бренд «Интер» нельзя регистрировать, потому что он – описательный. По закону о товарных знаках марка должна обладать различительной особенностью. В «Майами» же будут настаивать, что слово Inter у миланской команды – синоним качества товара, как spicy hot у острого соуса или refreshing ice у холодного чая. «Сейчас же выходит, что «Интернационале» убедил специалистов USPTO, будто покупатели думают о миланцах, когда слышат «Интер», – разводит руками Уинкер.

Возможный проигрыш дела серьезно ударит по проделанной маркетинговой работе «Майами». Без единого сыгранного матча они уже собрали три ультрас-группировки, организовали академию и продали 18 тысяч сезонных абонементов на 19К посадочных мест. В новом клубе грамотно сделали ставку на латинское население Флориды. «Мы даже называем эту игру не соккер, а futbol», – объяснил глава местного фанатского объединения Макс Рамос-Паес.

Фанаты будущего клуба MLS «Интер Майами», 2014 годGetty Images

У команды нет звезд на поле, главный селебрити – совладелец и президент Дэвид Бекхэм. Имя британской легенды примагничивает громкие заголовки типа «Месси переедет в «Интер Майами», «Следующей остановкой Кавани будет Флорида» и цитаты Неймара «Однажды сыграю за клуб Бекса».

Возможно, в информационном пространстве у команды до сих пор нет названия: для местных она остается просто «Майами», для обычных зрителей это все еще фирма Бекхэма. «Интер» уже дебютировал в MLS – на матч с «Лос-Анджелесом» пришли голливудские актрисы Лив Тайлер и Ева Лонгория, а звезда кулинарных шоу Гордон Рэмзи охотно позировал с нежно фиолетовым шарфиком нового клуба.

Пока из Милана не прилетало никакого возмущения. Возможно, они смирились с западными тезками, либо же надеются выбить в судах всю выручку от матча. «Майами» пока готовится к первой домашней игре – против «ЛА Гэлакси», где началась история Дэвида Бекхэма в Штатах. Вряд ли маркетологи MLS сделали этот матч дебютным просто так.

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