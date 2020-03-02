За океаном стартовал новый сезон MLS. «Атланта Юнайтед» в первом туре приехала в гости к «Нэшвиллу» и обыграла дебютанта со счетом 2:1.

В компенсированное ко второму тайму время на поле случился странноватый эпизод: кипер хозяев Джо Уиллис выступил в стиле Нойера и прервал контратаку соперника в центре поля. Получилось чуть хуже, чем у немца: вратарь не обезопасил команду с первой попытки и скинул мяч сопернику, после удара которого сделал сэйв руками. Судья почему-то пощадил игрока и дал ему лишь желтую карточку.

Это первый сезон «Нэшвилла» в MLS.

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