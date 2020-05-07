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The Sun: «Интер Майами» Бекхэма хочет пригласить Бэйла, Хамеса и Видаля

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Гарет Бэйл, Хамес Родригес

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 36 минут

Легендарный англичанин планирует упаковать свой клуб звездами.

Клуб MLS «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму, планирует пригласить трех игроков из «Реала» и «Барселоны».

Дэвид сидит в Англии на карантине, но к возобновлению чемпионата хочет организовать пару громких подписаний. По информации The Sun, клуб легендарного англичанина нацелился на лавочников испанских грандов – Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса и Артуро Видаля.

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