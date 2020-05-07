Гарет Бэйл, Хамес Родригес
Фото: Getty Images
Легендарный англичанин планирует упаковать свой клуб звездами.
Клуб MLS «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму, планирует пригласить трех игроков из «Реала» и «Барселоны».
Дэвид сидит в Англии на карантине, но к возобновлению чемпионата хочет организовать пару громких подписаний. По информации The Sun, клуб легендарного англичанина нацелился на лавочников испанских грандов – Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса и Артуро Видаля.
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- «Интер» дебютировал в MLS в марте.
- Бекхэм завершил карьеру в 2013 году.
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