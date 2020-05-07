Легендарный англичанин планирует упаковать свой клуб звездами.

Клуб MLS «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму, планирует пригласить трех игроков из «Реала» и «Барселоны».

Дэвид сидит в Англии на карантине, но к возобновлению чемпионата хочет организовать пару громких подписаний. По информации The Sun, клуб легендарного англичанина нацелился на лавочников испанских грандов – Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса и Артуро Видаля.

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«Интер» дебютировал в MLS в марте.

Бекхэм завершил карьеру в 2013 году.

Бекхэм и Скоулз страдают от астмы. В 2001 году из-за нее умер американский футболист

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