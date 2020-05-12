Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» удалил снимок, но интернет такого не забывает.

Мексиканский футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» Джонатан дос Сантос выложил в инстаграм фото из постели с новой подружкой – моделью Амандой Тривизас.

Девушка раньше работала у Дэна Билзеряна – по его инстаграму можно понять, что мужчина крайне избирателен. Похоже, теперь Аманда крутит роман с мексиканским полузащитником, о чем он и сообщил подписчикам в сториз инстаграма. На снимке пара нежится в постели, и все красиво, но игрок не уследил за возрастным контентом – в кадр попал сосок его новой пассии.

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Снимок слишком горяч – заценить можно только по ссылке.

30-летний Дос Сантос – воспитанник «Барселоны».

С 2017 года мексиканец выступает за «Гэлакси».

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