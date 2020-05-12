Футбол
MLS

Дос Сантос выложил фото из кровати с бывшей подругой Билзеряна и случайно засветил ее грудь

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Аманда Тривизас

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» удалил снимок, но интернет такого не забывает.

Мексиканский футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» Джонатан дос Сантос выложил в инстаграм фото из постели с новой подружкой – моделью Амандой Тривизас.

Девушка раньше работала у Дэна Билзеряна – по его инстаграму можно понять, что мужчина крайне избирателен. Похоже, теперь Аманда крутит роман с мексиканским полузащитником, о чем он и сообщил подписчикам в сториз инстаграма. На снимке пара нежится в постели, и все красиво, но игрок не уследил за возрастным контентом – в кадр попал сосок его новой пассии.

Чемпионат России

«Многие не выживут в этих условиях». Широков – о последствиях коронавируса

5 ЧАСОВ НАЗАД

Снимок слишком горяч – заценить можно только по ссылке.

  • 30-летний Дос Сантос – воспитанник «Барселоны».
  • С 2017 года мексиканец выступает за «Гэлакси».

Одноклубник Балотелли встречается с финалисткой Мисс Чехия. Спортивной формой она даст фору обоим

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

ЧМ-2018

Очоа, Дос Сантос и еще 6 мексиканцев провели ночь с 30 элитными проститутками перед поездкой на ЧМ

06/06/2018 В 08:16
Чемпионат Испании

«Барселона» предложила контракт лучшему бомбардиру MLS, уделавшему Ибрагимовича

12/12/2019 В 14:41
По теме
ФутболMLSЛос-Анджелес ГэлаксиДжонатан Дос Сантос
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалThe Sun: «Интер Майами» Бекхэма хочет пригласить Бэйла, Хамеса и Видаля
Следующий материалВ Петербурге полиция разогнала дворовых футболистов