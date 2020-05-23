«Это соккер? Десять ваших клубов называются FC». MLS неудачно заспорила с подписчиками

Игроки ФК «Сиэтл Саундерс» празднуют победу в MLS-2019
Фото: Getty Images
В сильнейшей лиге США десяток футбольных клубов и всего три соккерных.
Американская MLS (Главная лига соккера) в твиттере бросила вызов критикам названия. В официальном аккаунте лиги появился следующий пост:
«Это называется соккер. Если кто-то не согласен, отвечайте на этот пост».
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Лучший ответ оставил пользователь с ником Lil Uzi Vertonghen:
«10 ваших команд имеют аббревиатуру FC (football club – футбольный клуб – Eurosport.ru) в своих названиях».
- Чемпион, финалист и оба полуфиналиста сезона-2019 имеют в названиях FC: ФК «Сиэтл Саундерс», ФК «Торонто», ФК «Атланта Юнайтед», ФК «Лос-Анджелес».
- Помимо десяти клубов FC, в MLS появился «Интер Майами» с латинизированной аббревиатурой CF (Club Internacional de Fútbol Miami).
- Только три клуба имеют аббревиатуру SC (soccer club).
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