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«Это соккер? Десять ваших клубов называются FC». MLS неудачно заспорила с подписчиками

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Игроки ФК «Сиэтл Саундерс» празднуют победу в MLS-2019

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 26 минут

В сильнейшей лиге США десяток футбольных клубов и всего три соккерных.

Американская MLS (Главная лига соккера) в твиттере бросила вызов критикам названия. В официальном аккаунте лиги появился следующий пост:

«Это называется соккер. Если кто-то не согласен, отвечайте на этот пост».

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Лучший ответ оставил пользователь с ником Lil Uzi Vertonghen:

«10 ваших команд имеют аббревиатуру FC (football club – футбольный клуб – Eurosport.ru) в своих названиях».

  • Чемпион, финалист и оба полуфиналиста сезона-2019 имеют в названиях FC: ФК «Сиэтл Саундерс», ФК «Торонто», ФК «Атланта Юнайтед», ФК «Лос-Анджелес».
  • Помимо десяти клубов FC, в MLS появился «Интер Майами» с латинизированной аббревиатурой CF (Club Internacional de Fútbol Miami).
  • Только три клуба имеют аббревиатуру SC (soccer club).

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