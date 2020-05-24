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Двукратная «Мисс Бум Бум» и главная фанатка Месси призналась в симпатиях к клубу Бекхэма сочным фото

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Сьюзи Кортес

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
42 минут назад

Девушка обещает понаблюдать за игрой «Интер Майами» с трибун.

«Мисс Бум Бум»-2019 Сьюзи Кортес рассказала о новом любимом клубе – «Интере Майами» Дэвида Бекхэма.

Команда только дебютировала в MLS и проиграла два стартовых матча перед началом пандемии, но главная фанатка Лионеля Месси уверена, что клуб все равно лучший. «Когда карантин закончится, я буду жить в США и 6 месяцев работать на телевидении в Майами. Все знают, что я люблю футбол, и теперь в городе лучшая команда из MLS. Вперед, «Интер Майами», – подписала девушка пост, который вы можете посмотреть по ссылке.

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Девушка подтвердила слова делом – поцеловала эмблему.

  • «Мисс Бум Бум» – ежегодный бразильский конкурс красоты, на котором определяется девушка с лучшими ягодицами в стране. Кортес – первая в истории двукратная победительница соревнования.
  • В 2016 году Сьюзи завалила Месси откровенными фотографиями, и игрок по просьбе Антонеллы Рокуццо заблокировал страничку модели. Лео осчастливил Сьюзи только два года спустя, вычеркнув ее из бан-листа. У девушки на теле два тату с изображением аргентинца.

Виктория Бекхэм – главная жена футболиста в мире. Она сделала Дэвида культурным феноменом

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