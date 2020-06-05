Девушка использовала грубую фразу «мерзкий скот».

Клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» расторг контракт с сербским футболистом Александром Катаем.

Жена полузащитника Ти Катай в сторис инстаграма высказалась на тему протестов в США – она призвала «убивать это дерьмо» и назвала протестующих «мерзким скотом». Клуб тут же выступил с заявлением, что не приемлет любые формы дискриминации, тем более на расовой почве. В релизе клуб сообщил, что проведет с игроком встречу по поводу инцидента.

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Футболист опубликовал в инстаграме пост, в котором отгородился от публикаций жены, но это не спасло его от последствий. Клуб сообщил о расторжении контракта с ним.

Катай выступал за клуб с зимы и успел провести за команду всего два матча.

Александр – игрок сборной Сербии.

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