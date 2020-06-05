Футбол
MLS

«Гэлакси» расторг контракт с игроком, жена которого призвала убивать протестующих в США

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Александар Катаи

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Девушка использовала грубую фразу «мерзкий скот».

Клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» расторг контракт с сербским футболистом Александром Катаем.

Жена полузащитника Ти Катай в сторис инстаграма высказалась на тему протестов в США – она призвала «убивать это дерьмо» и назвала протестующих «мерзким скотом». Клуб тут же выступил с заявлением, что не приемлет любые формы дискриминации, тем более на расовой почве. В релизе клуб сообщил, что проведет с игроком встречу по поводу инцидента.

Чемпионат Испании

COPE: «Барселона» начнет переговоры с Месси о новом контракте в течение месяца

ЧАС НАЗАД

Футболист опубликовал в инстаграме пост, в котором отгородился от публикаций жены, но это не спасло его от последствий. Клуб сообщил о расторжении контракта с ним.

  • Катай выступал за клуб с зимы и успел провести за команду всего два матча.
  • Александр – игрок сборной Сербии.

Турецкий футболист убил 5-летнего сына на карантине. Он задушил его и сослался на коронавирус

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

MLS

Дос Сантос выложил фото из кровати с бывшей подругой Билзеряна и случайно засветил ее грудь

12/05/2020 В 21:02
Чемпионат Испании

Radio Continental: «Лос-Анджелес Гэлакси» связался с агентом Месси

19/02/2020 В 14:59
По теме
ФутболMLSЛос-Анджелес ГэлаксиАлександар Катай
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Англии

Мартинес не исключил ухода Де Брёйне из «Манчестер Сити»

ЧЕРЕЗ 25 МИНУТ
Чемпионат Испании

COPE: «Барселона» начнет переговоры с Месси о новом контракте в течение месяца

ЧАС НАЗАД
Чемпионат Испании

Девушка Регилона призналась, что пара ни разу не занималась сексом за время карантина

5 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

АПЛ опубликовала расписание первого тура после возобновления

5 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Назови всех игроков АПЛ, ездивших на ЧМ-2018. Победи шарлатанов в битве умов

00:35:13
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Унион» не побеждает с февраля. В Мёнхенгладбахе берлинцы тоже словили разгром

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

00:01:39
Play Icon
Play Icon
Футбол

Играл за бомжей, чуть не лишился ноги, унизил город Манчестер. Провальные трансферы «МЮ»

00:07:44
Play Icon

Тренды

Play Icon
Снукер

Лучшая серия ЛЧ и в карьере О'Коннора – Джо выбил жирные 143 очка в матче против Селби

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат Германии

Вернер подпишет 5-летний контракт с «Челси» и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

ВЧЕРА В 18:47
Play Icon
Снукер

Эти 12 минут пролетят в одно мгновение: настолько хорош 111-очковый брейк Уилсона

ВЧЕРА В 11:03
Play Icon
НХЛ

Плющев: «Панарин начал понимать, что, сидя на золотом унитазе, учить кого-то жизни еще рановато»

ВЧЕРА В 21:20
Play Icon
Снукер

Лисовски выдал серию в 122 очка, срезался на розовом, но ни на секунду не расстроился

02/06/2020 В 21:23
Play Icon
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

30/05/2020 В 12:27
Play Icon
Теннис

Резкая атака Надаля в финале «РГ-2012» против Джоковича и звериный рык чемпиона

02/06/2020 В 21:09
Play Icon
Play Icon
Теннис

9 лет назад Федерер в эпичном матче не пустил Джоковича в финал «РГ». Посмотри, как это было

02/06/2020 В 12:04
Play Icon
Play Icon
Снукер

Шикарный удар Трампа по розовому шару на финише первого фрейма

01/06/2020 В 17:49
Play Icon
Фитнес

Коронавирус закрыл спортзалы. Не паникуй: профессиональный тренер рассказал, как спасти форму дома

27/03/2020 В 11:10
Чемпионат Испании

Экс-игрок «Ливерпуля»: «Зидан хочет Погба и Мане. Думаю, Садио перейдет в «Реал»

24/03/2020 В 09:42
Клубный чемпионат мира

О клубном ЧМ нужно забыть навсегда. «Ливерпуль» стал чемпионом мира еще в июне

22/12/2019 В 00:02
Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материалДвукратная «Мисс Бум Бум» и главная фанатка Месси призналась в симпатиях к клубу Бекхэма сочным фото