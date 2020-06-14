В США футболистам разрешили вставать на колено во время гимна. Трамп пообещал не смотреть матчи

Дональд Трамп
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Президент США больше не интересуется соккером.
Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается следить за матчами сборной США по футболу.
«Больше не буду смотреть их матчи!» – написал Трамп в твиттере. Это случилось после того, как Федерация футбола США (USSF) разрешила игрокам вставать на колено во время исполнения национального гимна в качестве мирного протеста.
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- Волна протестов против расизма охватила Америку после того, как один из полицейских Миннеаполиса убил темнокожего правонарушителя Джорджа Флойда.
- После задержания полицейский простоял на шее Флойда более восьми минут, хотя задержанный жаловался, что не может дышать. Жестокость представителя полиции привела к тому, что многие города США оказались охвачены беспорядками и погромами.
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