В США футболистам разрешили вставать на колено во время гимна. Трамп пообещал не смотреть матчи

Президент США больше не интересуется соккером.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается следить за матчами сборной США по футболу.

«Больше не буду смотреть их матчи!» – написал Трамп в твиттере. Это случилось после того, как Федерация футбола США (USSF) разрешила игрокам вставать на колено во время исполнения национального гимна в качестве мирного протеста.

НФЛ НФЛ пожертвует четверть миллиарда долларов на борьбу с расизмом 19 ЧАСОВ НАЗАД

Волна протестов против расизма охватила Америку после того, как один из полицейских Миннеаполиса убил темнокожего правонарушителя Джорджа Флойда.

После задержания полицейский простоял на шее Флойда более восьми минут, хотя задержанный жаловался, что не может дышать. Жестокость представителя полиции привела к тому, что многие города США оказались охвачены беспорядками и погромами.

Чемпион UFC Джонс выступил с гневной тирадой по поводу убийства темнокожего парня полицией США

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