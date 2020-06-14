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В США футболистам разрешили вставать на колено во время гимна. Трамп пообещал не смотреть матчи

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 14 минут

Президент США больше не интересуется соккером.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается следить за матчами сборной США по футболу.

«Больше не буду смотреть их матчи!» – написал Трамп в твиттере. Это случилось после того, как Федерация футбола США (USSF) разрешила игрокам вставать на колено во время исполнения национального гимна в качестве мирного протеста.

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