Защитник «Интер Майами» рухнул на газон и забился в конвульсиях после удара по горлу

Андрес Рейес
Фото: Other Agency
Беднягу унесли с поля на носилках.
«Орландо Сити» принял «Интер Майами» в матче MLS.
На 51-й минуте произошел страшноватый эпизод – защитник гостей Андрес Рейес в верховой борьбе отхватил от оппонента локтем и упал на газон. 20-летний футболист держался за горло и бился в конвульсиях – у парня возникли проблемы с дыханием. Врачи пару минут поколдовали над ним, а после унесли на носилках в подтрибунку – игрок был в слезах.
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- «Орландо» победил со счетом 2:1.
- Три очка хозяевам голом на 97-й минуте принес Луиш Нани.
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