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Защитник «Интер Майами» рухнул на газон и забился в конвульсиях после удара по горлу

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Андрес Рейес

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
26 минут назад

Беднягу унесли с поля на носилках.

«Орландо Сити» принял «Интер Майами» в матче MLS.

На 51-й минуте произошел страшноватый эпизод – защитник гостей Андрес Рейес в верховой борьбе отхватил от оппонента локтем и упал на газон. 20-летний футболист держался за горло и бился в конвульсиях – у парня возникли проблемы с дыханием. Врачи пару минут поколдовали над ним, а после унесли на носилках в подтрибунку – игрок был в слезах.

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