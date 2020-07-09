Защитник «Интер Майами» рухнул на газон и забился в конвульсиях после удара по горлу

Беднягу унесли с поля на носилках.

«Орландо Сити» принял «Интер Майами» в матче MLS.

На 51-й минуте произошел страшноватый эпизод – защитник гостей Андрес Рейес в верховой борьбе отхватил от оппонента локтем и упал на газон. 20-летний футболист держался за горло и бился в конвульсиях – у парня возникли проблемы с дыханием. Врачи пару минут поколдовали над ним, а после унесли на носилках в подтрибунку – игрок был в слезах.

MLS The Sun: «Интер Майами» Бекхэма хочет пригласить Бэйла, Хамеса и Видаля 07/05/2020 В 18:52

«Орландо» победил со счетом 2:1.

Три очка хозяевам голом на 97-й минуте принес Луиш Нани.

Месси никогда не уйдет из Барселоны в другой топ-клуб. Он скопирует путь Иньесты и Хави

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

MLS Неймар: «Пообещал «Интер Майами», что однажды перейду туда» 10/02/2020 В 17:30