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Анри 8 минут 36 секунд простоял на колене в поддержку Black Lives Matter

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Тьерри Анри

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 4 минут

Французская легенда присоединился к важному движению.

Легенда сборной Франции и тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри присоединился к акции Black Lives Matter перед матчем MLS с «Нью-Ингланд Революшн».

Коуч преклонил колено на 8 минут 36 секунд после стартового свистка – в судебном протоколе значится, что именно столько полицейский душил убитого Джорджа Флойда.

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  • «Монреаль» Анри проиграл со счетом 0:1.
  • Движение Black Lives Matter зародилось в США после оправдательного приговора по делу Джорджа Циммермана, убившего афроамериканского подростка Трэйвона Мартина.
  • Огромную популярность движение приобрело в 2020 году после того, как белокожий полицейский убил афроамериканца Джорджа Флойда. Смерть Флойда привела к массовым беспорядкам в ряде городов США.

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