«Он трогал меня каждый день». Практикантка «Нью-Йорк Сити» обвинила Вилью в домогательствах

Движение за права женщин все активнее проникает в профессиональный футбол.

Бывшая практикантка «Нью-Йорк Сити» Скайлар рассказала о домогательствах экс-форварда сборной Испании Давида Вильи.

«Харассмент, через который я прошла в «Сити», был таким ужасным, что меня до сих пор пугает идея профессионального спорта. Меня пугает даже нахождение на стадионе. Я полностью сменила сферу работы, потому что дерьмо, случившееся со мной, разрушило мои мечты.

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Думала, что получила возможность всей жизни, когда пришла на стажировку. Но в итоге Давид Вилья трогал меня каждый ****** [гребаный] день, а начальство находило это отличным поводом для шуток. Женщины, которые осмелились рассказать о таких историях публично, – мои героини.

До сих пор усмехаюсь, когда вспоминаю, как мне постоянно говорили, какое у меня плохое отношение к этой работе. Словно я приходила туда со знанием, что меня будут щупать, толкать двумя руками в спину или будут смеяться надо мной. Конечно, ***** [блин], у меня плохое отношение!!

Гарантирую, что если кто-то назовет мое имя в присутствии Вильи, он даже не вспомнит, кто это. Он никогда не называл меня по имени. Не проходило и дня, чтобы он не тронул меня или вербально не домогался. Вилья даже не удосужился узнать, как меня зовут. Он – худший человек, которого я когда-либо встречала», – написала Скайлар в твиттере.

Представители «Нью-Йорк Сити» и испанский футболист пока никак не отреагировали на эти обвинения.

Давид Вилья выступал в MLS с 2014 по 2018 гг., последние три сезона он был капитаном команды и забил 77 мячей в 117 матчах.

Он остается лучшим бомбардиром в истории «Нью-Йорк Сити».

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