Бекхэм снова вписал себя в историю футбола – правда, теперь установил антирекорд MLS

Возможно, Дэвид – худший владелец профессиональной команды в США.

Клуб «Интер Майами», владельцем и президентом которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, установил рекорд MLS.

После поражения от «Нью-Йорк Сити» со счетом 0:1 команда из Флориды опустилась на четвертую позицию в группе А и первой вылетела из турнира MLS is Back в Орландо.

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«Интер Майами» был основан лишь в 2018 году и заявился в текущий сезон, но пока не выиграл ни одной встречи и идет в Восточной конференции с результатом 0-5.

Клуб Бекхэма установил антирекорд Лиги – ни одна фирма в истории еще не уступала в стартовых пяти встречах. «Чивас» в 2005-м и «Монреаль Импэкт» также не одержали ни одной победы в первых пяти матчах, но хотя бы свели одну игру вничью. Об этом пишет Miami Herald.

44-летний Бекхэм объявил о создании футбольной франшизы во Флориде в феврале 2014 года. Первый матч «Интер Майами» провел в марте 2020 года.

Дэвид не раскрывает сумму, которую потратил на клуб вместе с партнерами. Газета Los Angeles Times примерно прикинула , что средняя франшиза MLS стоит около 500 миллионов долларов. Также «Интер Майами» строит новый стадион за 966 млн долларов, возведение которого обещают закончить к 2022 году.

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