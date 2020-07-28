Кайл Бекерман ну очень расстроился из-за вылета.

«Реал Солт-Лейк» на выезде уступил «Сан-Хосе Эртквейкс» в матче 1/8 плей-офф MLS – 2:5.

На 84-й минуте матча гости остались в меньшинстве из-за удаления защитника Марсело Сильвы – после этого команда пропустила еще два мяча и потеряла даже теоретические шансы на спасение. После финального свистка у капитана команды Кайла Бекермана сдали нервы – он запустил мяч в арбитра встречи и схватил красную карточку.

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Бекерману 38 лет – он выступает за «Реал Солт-Лейк» с 2007 года.

Кайл – участник ЧМ-2014 в составе сборной США.

За гостей отличился Валерий Казаишвили – полузащитник сборной Грузии.

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