Кайл Бекерман
Фото: Getty Images
Кайл Бекерман ну очень расстроился из-за вылета.
«Реал Солт-Лейк» на выезде уступил «Сан-Хосе Эртквейкс» в матче 1/8 плей-офф MLS – 2:5.
На 84-й минуте матча гости остались в меньшинстве из-за удаления защитника Марсело Сильвы – после этого команда пропустила еще два мяча и потеряла даже теоретические шансы на спасение. После финального свистка у капитана команды Кайла Бекермана сдали нервы – он запустил мяч в арбитра встречи и схватил красную карточку.
Russian Premier League
Агент рассказал, что предлагал клубам РПЛ Нури Шахина – все отказались
11 ЧАСОВ НАЗАД
- Бекерману 38 лет – он выступает за «Реал Солт-Лейк» с 2007 года.
- Кайл – участник ЧМ-2014 в составе сборной США.
- За гостей отличился Валерий Казаишвили – полузащитник сборной Грузии.
«Зенит» купил Ловрена, Лаллана нашел новый клуб в АПЛ. Сделки и слухи понедельника
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Чемпионат Украины
Суркис и агент Луческу опровергли информацию, что Мирча покинул киевское «Динамо»
12 ЧАСОВ НАЗАД
MLS
Вела уничтожил на дриблинге полсостава «Сан-Хосе», включая вратаря, и побил рекорд MLS
22/08/2019 В 22:17