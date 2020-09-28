Аргентинец Гонсало Игуаин провел первый матч за клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами».
Его команда уступила клубу «Филадельфия Юнион» со счетом 0:3. В начале игры страйкер возомнил себя Критиану и пробил через себя – вышло не так эффектно, как у экс-одноклубника, да и попал он только в штангу.
Еще Пипита отметился промахом с пенальти на 77-й минуте при счете 0:2 и устроил разборки с радостными оппонентами.
- В Европе Игуаин поиграл за «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».
- В «Интер Майами» он перешел в статусе свободного агента после расторжения договора с «Ювентусом».