«Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» в матче регулярного чемпионата MLS – 2:1.
Победный гол за 10 минут до конца организовал аргентинский нападающий Гонсало Игуаин. Пипита не стал хитрить и перекидывать стенку – вместо этого страйкер что есть силы ввалил в открытый угол и забил первый мяч за американскую команду.
MLS
Дебют Игуаина в «Майами» – 0:3, драка, незабитый пенальти
- В Европе Игуаин поиграл за «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».
- В «Интер Майами» он перешел в статусе свободного агента после расторжения договора с «Ювентусом».
Футбол
Игуаин перешел в клуб Бекхэма
MLS
Дебют Игуаина в «Майами» – 0:3, драка, незабитый пенальти