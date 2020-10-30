Твиттер-аккаунт MLS опубликовал видео, как главный тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри руководит своей командой с бровки во время одного из матчей.

На видео хорошо слышны команды, которые Анри раздает футболистам. Легенда «Арсенала» обращается с подопечными достаточно жестко – вот несколько фраз, сказанных им в явном возмущении:

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«Ты можешь отдать пас в одно касание? Почему ты этого не делаешь?»;

«Не вини никого другого! Ты побежал не в ту сторону»;

«Шамит (Шоме – Eurosport), ты можешь забежать, а не стоять перед ним? Это не футбол».

Анри возглавил «Монреаль Импэкт» в ноябре прошлого года. Сейчас его команда занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции MLS (из 14 участников).

В сезоне-2018/19 Анри был назначен главным тренером «Монако», но провел в клубе всего три месяца, после чего его уволили в связи с крайне неудовлетворительными результатами.

Анри – лучший бомбардир в истории «Арсенала» и сборной Франции, победитель чемпионата мира-1998, Евро-2008 и Лиги чемпионов-2008/09. Дважды выигрывал чемпионат Англии, дважды – Примеру и один раз – чемпионат Франции.

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