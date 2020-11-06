Луиш Нани доигрывает в MLS – с 2019 года португалец гоняет за клуб «Орландо Сити». Вингер уже давно не показывает уровень, благодаря которому его называли вторым Роналду, но он все также предан игре, о чем говорит эпизод из матча его команды против «Коламбус Крю». На 52-й минуте игрок пошел в опасный подкат и не успел к мячу, рефу осталось только вынуть из кармана красную карточку.

Одноклубники набросились на арбитра с протестами, но это не помогло. Нани покинул поле в слезах.

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Луиш с ранних лет был эмоциональным парнем. В «Манчестер Юнайтед» он зажигал далеко не всегда и однажды даже разрыдался от безысходности. «Был период, когда я играл плохо. Фанаты были недовольны мной. Сэр Алекс тоже был недоволен. Я злился на себя. Однажды дошло до того, что я просто разревелся. В итоге пошел к Эвра, который занимался восстановлением мышц в джакузи на тренировочной площадке, и просто начал изливать ему свое разочарование.

Я говорил ему: «Пэт, почему моя тяжелая работа не окупается? Пэт, почему судьи всегда против меня?» А потом я начал приходить в себя и воспрянул духом. Очень скоро я твердил уже другое: «Пэт, я все изменю! Я знаю, насколько силен! Я им покажу!» – вспомнил вингер летом 2020-го.

Плакать приходилось не только вне поля, но и по ходу матчей. В марте 2011-го «дьяволы» играли на «Энфилде» против «Ливерпуля». Правый защитник мерсисайдцев получил травму, и ветерану Джейми Каррагеру пришлось закрыть позицию. Англичанин никогда не отличался высокой скоростью, а к 33 годам он стал очевидной мишенью на фланге – Фергюсон выпустил против него Нани.

«Итак, я думаю: «Либо буду хватать его, либо подкатываться, либо просто фолить. Ни за что не позволю ему получить мяч и броситься на меня. Так в итоге и случилось. Мяч полетел в мою сторону, я потянулся за ним, а затем он просто исчез – я врубился в голень португальца», – описал произошедшее англичанин.

«Я был в хороших отношениях с рефери Филом Даудом. Я выудил его из толпы и сказал: «Он просто уделал меня финтами». Кругом разборки, а я уболтал его, как опытный профи. Затем подошел Руни и говорит: «Вы не поверите, он плачет», – дополнил рассказ Карагер. «Когда я впервые увидел свою ногу, то подумал, что мой сезон окончен. Вот почему я рыдал. Врач осмотрел ногу и сказал, что мне повезло, потому что достаточно просто наложить швы, и я буду вне игры всего две или три недели», – Луиш отделался испугом, но надолго затаил обиду на легенду «Ливерпуля».

Португалец плачет даже когда, казалось бы, стоит радоваться. В 2014 году он совсем перестал проходить в состав «Манчестер Юнайтед» и отправился в аренду в родной «Спортинг» на остаток сезона. В феврале 2015-го команда из Лиссабона принимала «Жил Висенте», и Нани забил сумасшедший мяч метров с 30.

Вместо экстаза от шедеврального гола вингер свалился на газон и принялся рыдать. «Это был обычный гол, как любой другой. Я получил мяч, увидел ворота и пробил – мне просто повезло. Я подумал о себе и обо всем, что мне пришлось пережить. Это личные вещи, о которых никто не знает», – объяснил игрок. Хочется надеяться, что после дисквалификации за удаление в MLS португалец вернется сильнее, и на его глазах будут появляться только слезы счастья.

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