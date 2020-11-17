Аргентинский нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин, прежде выступавший за «Ювентус» и «Реал», назвал тройку лучших футболистов мира на данный момент. В топ-3 не попали ни бывший партнер Гонсало на клубном уровне Криштиану Роналду, ни соотечественник Лионель Месси.

«Сейчас для меня лучшими являются Левандовский, Холанн и Бензема. Карим в элите уже 12 лет. Левандовский забивал и побеждал везде где играл. Холанн – это большое будущее, он отличный нападающий.

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В истории у нас есть Суарес, Левандовский, Кавани, Бензема, Давид Вилья, Ибрагимович и лучший – Роналдо. Я всегда хотел быть похожим на него и пытался копировать бразильца. Месси – это волшебно. У него все выглядит естественно. Он таким родился, Лео все делает без усилий. Это то, что делает его уникальным», – поделился Гонсало мнением с A Bola.