Возможно, вы слышали про Валерия Сарамутина, когда он играл за московское «Динамо». В 2019-м футболист переехал в Техас и подписал контракт с клубом «Остин Боулд», который выступает в Чемпионшипе ЮСЛ (втором по уровню футбольном дивизионе США).

31 августа перед матче с «Оклахомой» Сарамутин отказался от участия в акции Black Lives Matter и не встал на одно колено. После этого у него произошел конфликт с руководством клуба.

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«Я не встал на колени, и у клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над поведением. Президент убеждал: «Пойми, это проявление уважения». А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать.

Меня после той игры отстранили, но только от матчей. Я продолжал ездить на тренировки, участвовал в двусторонках, со мной общались как ни в чем не бывало. Но в заявку на матч я больше ни разу не попал. Штрафов не выписывали – тренер мне объяснял, что я физически не готов играть. Но это чушь: примерно в то же время «Боулд» подписал контракт с футболистом, не игравшим около года, и тот сразу стал попадать в состав», – цитирует Сарамутина «Спорт-Экспресс».

После этого инцидента Валерий не попадал в заявку команды и через несколько месяцев выходил на поле лишь на замену. Всего в его активе 110 минут за пять матчей Чемпионшипа ЮСЛ.

«В октябре сезон ЮСЛ завершился, я вернулся в Россию. Мой контракт с «Боулд» все еще действует, с будущим ситуация неясна. Причем не только с моим будущим: лига ждет решения от всех президентов клубов – есть вероятность, что старт следующего сезона отложат, пока не разрешат заполнять трибуны. Что со мной будет дальше – не знаю», – добавил Сарамутин.

Сарамутин родился в Нью-Джерси, но начал карьеру в России в 2012 году.

Он выступал за московское и петербургское «Динамо», а еще за «Велес».

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