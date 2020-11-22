В MLS только начался плей-офф, а уже жара. В первом раунде встречались «Орландо» и «Нью-Йорк Сити»: основное и дополнительно время матча завершилось вничью – 1:1. На гол экс-полузащитника «МЮ» Луиша Нани гости ответили точным выстрелом Максима Шано.

На 87-й минуте «Орландо» остался в меньшинстве – красную карточку получил Руан. Хозяева выстояли и перевели дело в серию пенальти. Все складывалось для «Орландо» неплохо, и вратарь Педро Галлезе потащил два удара. Однако при отражении второго арбитр заметил, что перуанец покинул линию ворот раньше времени.

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Если в Европе судьи по новым правилам сначала предупреждают голкиперов, то в MLS сразу штрафуют. Галлезе, который ранее нарвался на желтую при затяжке времени, получил вторую карточку и покинул поле. «Орландо» выпустил запасного вратаря Брюса Роу, который заменил Родриго Шлегеля, появившегося на поле на 101-й минуте. Но после долгих совещаний арбитры развернули Роу: они не сразу вспомнили, что во время серии пенальти нельзя делать замены.

Пришлось возвращать Шлегеля, которому при этом еще и выдали вратарский свитер. «Мы просто дали ему перчатки и молились», – сказал после матча главный тренер «Орландо» Оскар Пареха.

Игрок «Нью-Йорка» Кастельянос легко переиграл Шлегеля и сделал счет 4:4. Нани не реализовал свой 11-метровый, после чего команды обменялись точными ударами (Шлегель угадал направление, но не спас). А вот при седьмом ударе Родриго сотворил чудо – взял пенальти и вытащил команду в четвертьфинал.

В следующем раунде «Орландо» сыграет с победителем пары «Филадельфия Юнион» – «Нью-Ингланд Революшн».

Шлегель ранее выступал на родине за аргентинский «Расинг».

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