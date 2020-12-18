Гол шведского нападающего Златана Ибрагимовича в ворота «Лос-Анджелеса» в дебютном матче в США признан MLS величайшим в истории лиги.
На сайте организации состоялось голосование, в соперниках у Ибрагимовича были 24 гола. Точный удар экс-игрока «ЛА Гэлакси» с 35 метров набрал 12,21% голосов. На втором месте гол Обафеми Мартинса (10,55%), на третьем – мяч Дарлингтона Нагбе (9,59%).
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- Ибрагимович играл в США c марта 2018-го по январь 2020 года.
- В 58 матчах за «Гэлакси» Златан забил 53 мяча и сделал 15 ассистов.
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