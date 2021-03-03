Увидеть Криштиану Роналду и Лионеля Месси в одном клубе – мечта многих футбольных фанатов. Разумеется, кто еще мог осуществить эти желания, кроме Дэвида Бекхэма. У владельца «Интер Майами» есть грандиозный план по объединению двух величайших игроков поколения.

Отвечая на вопрос о желании клуба подписать эту пару на предсезонном мероприятии MLS-2021, Бэкс ответил: «Без сомнения, это те игроки, которых мы стремимся привлечь в наш клуб.

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Думаю, болельщики оценят это. Ведь как владельцы мы хотим, чтобы здесь были только целеустремленные игроки, которые хотят побеждать – это наш приоритет. Вместе с Матюиди и Игуаином это именно те игроки, которые, по нашему мнению, добавят клубу блеска и гламура», – добавил совладелец «Интер Майами».

Летом Месси исполнится 34 года, а его контракт с «Барселоной» закончится. Даже если Лео захочет провести еще один сезон в Европе, то после вполне может соблазниться на щедрое предложение из MLS.

Контракт 36-летнего Роналду с «Ювентусом» истечет в 2022 году. Криша давно связывают с переходом в MLS, где он сможет красиво завершить блестящую карьеру.

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