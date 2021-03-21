«Привет, Дэвид! Во-первых, поздравляю и надеюсь, что у твоего проекта все будет хорошо. Может, через несколько лет ты позвонишь и мне?» – такое сообщение записал Лео Месси Дэвиду Бекхэму в феврале 2018-го. Тогда Бекс наконец объявил о запуске собственного клуба в MLS. Он стремился к этому шесть лет и прошел все круги преисподней.

Все началось в 2014-м. Через полгода после завершения карьеры Бекхэм активировал пункт старого контракта с MLS о создании собственного клуба в США всего за 25 млн долларов вместо стандартных 100-150 мультов.

Главные требования лиги к новичкам – строительство нового стадиона и создание академии. Бекс завяз уже на старте: в 2014-м город Майами завернул два проекта стадиона. Первый вариант планировался в порту, но Дэвида выжал местный бизнес. Второй – в центре города возле арены «Майами Хит». Тут взбунтовались местные богачи, которым новый стадион перекроет вид на море. А когда место наконец нашли, проект покинул главный инвестор. MLS требует работы с местным бизнесом, а в «Интер Майами» вкладывал хозяин «Доджерс» Тодд Боэли из Калифорнии.

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Руководители лиги пригрозили Бексу, что выкупят франшизу обратно, но в конце 2017-го местный инвестор все же нашелся. Кэш принесли братья Мас, которые владеют крупнейшей инжиниринговой компанией Майами MasTec. И после нового года Бекс со слезами на глазах представил журналистам проект клуба и дату дебюта в MLS – весна 2020-го.

В 2019-м англичанин представил финальный проект стадиона «Майами Фридом Парк». «Дом «Интер Майами», на 100% частный, будет открыт в 2022 году. Он включает в себя стадион на 26 тысяч мест и парк площадью 235 тысяч квадратных метров. Тренировочный центр «Интер Майами» откроется в 2020 году в Форт-Лодердейле, штат Флорида. Он станет домом для команд MLS, USL и академии и будет включать шесть полей и высокопроизводительный тренировочный центр», – сообщил клуб в соцсетях.

Комплекс разместят на месте городского загородного клуба и поля для гольфа. Запуск «Майами Фридом Парк» планируется в 2022 году, а до этого команда Бекса играет на стадионе «Локхарт», который последние лет 20 служил школьным командам по футболу и регби.

Бекхэм еще до запуска много говорил о приглашении звезд. Он общался с Луисом Суаресом и Златаном Ибрагимовичем и договорился с Эдинсоном Кавани. Ибра попал в MLS еще до запуска «Интера», Суарес отказался, а Кавани согласился. Но затем передумал и уехал из «ПСЖ» в «МЮ». Так что «Интер» начал с покупки молодых и очень перспективных аргентинцев Матисаса Пеллегрини и Хулиана Карранса и венесуэльца Кристиана Макуна.

На позицию главного тренера Бекс тоже хотел супертопа. Медиа отправляли в MLS Дэвида Мойеса, Тьерри Анри, Дженнаро Гаттузо, Сантьяго Солари и Карло Анчелотти. Но в итоге клуб возглавил бывший игрок сборной Уругвая Диего Алонсо.

Матиас Пеллегрини Фото: Getty Images

Бекхэм заглянул в воспаленные глаза реальности: никто из звезд не поедет в клуб без стадиона, болельщиков и проверенной системы работы. Так что к сезону-2020 состав набрали из ноунеймов и перспективной молодежи. Казалось, клуб уверенно идет в будущее, но тут в Ухане кто-то съел больную летучую мышь.

«Интер» провел всего две встречи в марте, обе проиграл и ушел на карантин до июля из-за коронавируса. Первая победа случилась только в августе – 3:2 с «Орландо». И тут открылось трансферное окно и пошли сенсации.

Первым супертрансфером Бекхэма стал Блез Матюиди. 33-летний чемпион мира не продлил контракт с «Ювентусом», не нашел вариантов в Европе и рванул во Флориду. Бывший напарник по «ПСЖ» получил от Бекса зарплату от 1,6 до 2,5 млн долларов в год. Через месяц «Интер» снова бомбанул и представил Гонсало Игуаина. 33-летний аргентинец стал самым высокооплачиваемым игроком чемпионата с окладом в 7 млн долларов.

Блез Матюиди и Гонсало Игуаин Фото: Getty Images

Топы из Европы не помогли «Интеру» в спасении дебютного сезона. Клуб Бекхэма занял унылое 10-е место в Восточной конференции, а Игуаин с Матюиди забили всего по одному мячу. Тем не менее клуб получил годовой доход в 26,6 млн долларов

В межсезонье «Интер» развил бурный движ. Майами покинул тренер Диего Алонсо. Вместо него Бекхэм снова позвал старого друга – команду возглавил Фил Невилл, брат Гари Невилла и экс-звезда «МЮ». Это вылилось в склоку: Невилл тренировал женскую сборную Англии, причем успешно – на ЧМ-2019 девушки заняли четвертое место. В 2021-м команда должна сыграть на чемпионате Европы и Олимпиаде, но тренер разорвал контракт всего за полгода до турниров.

Под нового тренера «Интер» взял еще одного члена манчестерской группировки: в конце февраля 2021-го в Майами приехал Райан Шоукросс.

Такое количество громких трансферов уже вызвало проблемы: «Интер» подозревают в махинациях и обходе потолка зарплат MLS. Дело в том, что неограниченную зарплату могут получать в MLS только три игрока в каждой команде. И Блез Матюиди не входит в эту тройку. Его максимальный оклад по правилам MLS не может превышать 1,6 млн долларов, что в два раза меньше, чем чемпион мира получал в «Ювентусе» – это вызывает подозрения. В начале марта лига начала официальное расследование.

Приглашение только тех людей, с которыми Бекхэм играл и хорошо знает их лично много лет, показывает, что Дэвид – не почетный президент, который работает на бренд. Бекс реально занимается стройкой, презентацией проектов, переговорами с тренерами и футболистами. Даже на академию «Интера» англичанин тратит личное время. В январе 2021-го Дэвид провел тренировку с молодежкой клуба. «Отлично провел время с игроками академии. Напоминают меня в ранние годы в «Манчестер Юнайтед». Развитие молодых игроков так важно для нашего будущего!» – написал Бекс в инсте и выложил видео, как он бодро накручивает молодняк.

Следующим супертрансфером «Интера» может стать Марсело. Контракт бразильца истекает в 2022-м, а в сезоне-2020/21 он окончательно проиграл конкуренцию Менди. «Реал» готов продать легенду за любые деньги, чтобы не отпускать топового защитника бесплатно через год. Если верить Le10sport , Бекхэм уже предложил контракт Марсело.

Постепенно Дэвид подбирается к главной мечте – собрать в одном клубе Лео Месси и Криштиану Роналду.

По данным Daily Star , Бекс уже общался с Кришем по поводу контракта. Португалец разочарован карьерой в «Ювентусе», а в Европе мало кто предложит 36-летнему ветерану те условия, которые есть в Штатах: там вся лига может трансформироваться ради звезд мирового класса, как это было с Бекхэмом и потолком зарплат в 2007-м. Дэвид и Криштиану лично обсуждали возможный переход, так что после отъезда из «Ювентуса» вояж семьи Роналду во Флориду – предпочтительный вариант. Тем более, что сам Криш много раз говорил о намерении поселиться в Штатах после завершения карьеры и заняться развитием модного бренда.

Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм Фото: Getty Images

У Месси ситуация сложнее, но переговоры с Бекхэмом он точно вел или ведет. На эту якобы намекнул отец Лео Хорхе. «Что бы ни произошло, Лионель проведет два сезона и уедет в Майами», – передает инсайдер El Mundo Deportivo слова отца Лео.

Бекхэм постепенно движется к воплощению мечты. Он получил право на создание клуба в MLS еще в 2007-м. Через семь лет англичанин использовал его и потратил еще шесть лет на реализацию проекта. Он строит роскошный стадион и уже собрал вокруг себя звездных игроков и тренера. Дэвид вложил в этот проект столько сил и денег и преодолел столько проблем, что ограбить Европу и объединить в американской команде Месси и Роналду уже не кажется чем-то фантастическим.

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