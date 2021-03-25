Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм считает, что его клуб способен подписать Лионеля Месси, Криштиану Роналду или Неймара.
«Когда мы объявляли о создании «Майами», всегда были разговоры о том, каких игроков мы собираемся пригласить, будь то Роналду, Месси или Неймар. Эти обсуждения будут всегда. Вообще-то я не думаю, что игрокам сложно принять такое решение, потому что это отличное место», – приводит слова Бекхэма ESPN.
- Главным тренером «Интера» с недавних пор назначен экс-партнер Бекхэма по сборной Англии и «МЮ» Фил Невилл.
- В команде уже выступают такие известные футболисты, как Блез Матюиди, Райан Шоукросс и Гонсало Игуаин.
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