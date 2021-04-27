Мама Гонсало и Федерико Игуаинов, Нэнси Закариас, умерла от рака. Женщина страдала от тяжелой болезни более четырех лет.

На протяжении всей болезни Игуаины старались сохранить этот вопрос в тайне, но Гонсало рассказывал о трудных моментах, пережитых семьей после диагноза в 2016 году. За несколько дней до смерти Игуаин сказал, что его мать продолжает бороться. Экс-игрок «Ювентуса» также рассказывал, что был близок к завершению профессиональной карьеры. «Я собирался уйти, потому что хотел провести с ней время», – говорил аргентинец.

Мать не позволила Игуаину закончить. «Она сказала мне, что если я не буду играть, ей будет грустно. Ее радовало, что я играл в футбол и забивал голы», – приводит слова Игуаина AS . В последнем матче, который увидела Нэнси Закариас, оба ее сына забили по мячу (плюс Федирико ассистировал Гонсало), а «Интер» обыграл «Филадельфию Юнион» со счетом 2:1.

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Отец Нэнси Закариас – известный тренер по боксу Сантос Закариас.

Гонсало Игуаин выступает в «Интере Майами» с сентября 2020 года.

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