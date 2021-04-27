На тренировке футбольного клуба «Торонто» из чемпионата MLS произошел курьезный эпизод – на поле прямо во время занятия появился аллигатор.

Аллигаторов уже привыкли видеть на полях для гольфа в США, но, кажется, этой рептилии наскучила игра с мячом и клюшкой. Тренировка «Торонто» на базе во Флориде была в самом разгаре, когда на поле пожаловал нежданный гость. Игроков появление рептилии привело в настоящий восторг.

«Парню не пришло письмо о том, что тренировка будет закрытой», – так аккаунт «Торонто» прокомментировал появление аллигатора в твиттере.

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«Торонто» занимает 15 место в Восточной конференции чемпионата MLS. После двух матчей в активе клуба лишь одно очко.

Самый известный в Европе игрок «Торонто» – Джози Алтидор. Он выступал за «Вильярреал», «Халл», «Сандерленд», «АЗ Алкмар» и «Бурсаспор».

У Eurosport.ru есть традиция писать об аллигаторах в гольфе. Тут и тут – две отличные истории.

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