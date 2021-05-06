Опубликовано 06/05/2021 в 14:40 GMT | Обновлено 06/05/2021 в 15:02 GMT

Главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл воссоединился в клубе со своим 18-летним сыном Харви Невиллом. Защитник выступал за молодежную команду «Манчестер Юнайтед» с 2018 года.

Изначально юниор присоединился к фарм-клубу «Интера», «Форт-Лодердейл», играющему в лиге USL. Позже Харви приступил к тренировкам с «Интером», о чем сообщил в своем инстаграме.

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Ранее болельщики критиковали Дэвида Бекхэма за приглашение в клуб Фила Невилла – друга и бывшего одноклубника владельца «Интера». Сам Невилл заявил, что работа не досталась ему просто так.

«Вы, вероятно, не поверите мне, но процесс собеседования на эту работу был таким же трудным, как и все, что я делал. Что касается убедительности – дело не в Дэвиде. Дэвид знает мои качества, и мы говорили об этом уже давно, но другие владельцы, семья Мас, которые являются основными акционерами организации, хотели выбрать правильного человека. В конечном итоге я им понравился, они наняли меня, и мы здорово начали», – приводит слова Невилла Daily Mail

До «МЮ» Харви Невилл числился в академии «Манчестер Сити».

Фил Невилл до «Интера» работал с женской сборной Англии.

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